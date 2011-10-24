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债券 | 2011年 10月 25日 星期二 01:14 BJT

〔标题新闻〕英国经济可能在第四季萎缩,因欧元区危机可能打击企业和消费者信心--威尔

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)

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