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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 01:16 BJT

〔欧洲股市〕震荡收高,因中国经济数据令矿商股大幅上涨

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收高1.1%,成交仍低迷

* 矿业股因中国经济数据和需求看好而带动领涨

* 债务协议希望提振银行股,关注领导人第二次峰会

路透伦敦10月24日电---欧洲股市周一震荡收高,此前公布的中国经济数据提振矿商股;欧元区的银行收复早盘失地并走高,受欧洲领导人能够在本周的峰会上达成债务协议的预期的提振.

在伦敦上市的基本金属矿商Antofagasta(ANTO.L)、Kazakhmys(KAZ.L)和力拓(RIO.L)涨幅皆超高7%,领涨大盘;STOXX Europe 600 Basic Resources指数.SXPP上扬5.6%.

汇丰(HSBC)周一公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的10月初值数据显示,中国制造业活动回暖,创五个月来高位,受产出及新增订单指数回升带动,显示经济进一步企稳.[ID:nCN1168122]

但欧洲的PMI数据再度下滑,令经济衰退忧虑加重,凸显在周三举行的欧元区领导人第二次峰会上出台解决危机协议的迫切性.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.1%,报988.99点,不过成交量仍较低,为90日均值的72%,交易商称因市场静待事态明朗.

Cheuvreux首席分析师Christopher Potts认为,股市由战术买入上升至战略买入,暗示未来三个月主要股指有10-15%的上涨空间.

他指出,全球产出周期的领先指标触底看起来正在形成,这是持续上涨的最终条件.

英国富时100指数.FTSE收升1.08%,至5,548.06点;德国股市DAX指数.GDAXI上扬1.41%,至6,055.27点,法国CAC-40指数.FCHI收高1.55%,至3,220.46点.(完)

--编译 李富强;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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