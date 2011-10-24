〔欧洲股市〕震荡收高,因中国经济数据令矿商股大幅上涨

东南亚股市：全球不确定性令多数股市下滑，新加坡市场逆势上扬
路透2月7日 - 多数东南亚股市周二下滑，尾随全球市场疲势，美国总统特朗普经济政策的不明朗以及欧洲地缘政治忧虑削弱风险意愿。
* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收高1.1%,成交仍低迷
* 矿业股因中国经济数据和需求看好而带动领涨
* 债务协议希望提振银行股,关注领导人第二次峰会
路透伦敦10月24日电---欧洲股市周一震荡收高,此前公布的中国经济数据提振矿商股;欧元区的银行收复早盘失地并走高,受欧洲领导人能够在本周的峰会上达成债务协议的预期的提振.
在伦敦上市的基本金属矿商Antofagasta(ANTO.L)、Kazakhmys(KAZ.L)和力拓(RIO.L)涨幅皆超高7%,领涨大盘;STOXX Europe 600 Basic Resources指数.SXPP上扬5.6%.
汇丰(HSBC)周一公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的10月初值数据显示,中国制造业活动回暖,创五个月来高位,受产出及新增订单指数回升带动,显示经济进一步企稳.[ID:nCN1168122]
但欧洲的PMI数据再度下滑,令经济衰退忧虑加重,凸显在周三举行的欧元区领导人第二次峰会上出台解决危机协议的迫切性.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.1%,报988.99点,不过成交量仍较低,为90日均值的72%,交易商称因市场静待事态明朗.
Cheuvreux首席分析师Christopher Potts认为,股市由战术买入上升至战略买入,暗示未来三个月主要股指有10-15%的上涨空间.
他指出,全球产出周期的领先指标触底看起来正在形成,这是持续上涨的最终条件.
英国富时100指数.FTSE收升1.08%,至5,548.06点;德国股市DAX指数.GDAXI上扬1.41%,至6,055.27点,法国CAC-40指数.FCHI收高1.55%,至3,220.46点.(完)
--编译 李富强;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透2月7日 - 多数东南亚股市周二下滑，尾随全球市场疲势，美国总统特朗普经济政策的不明朗以及欧洲地缘政治忧虑削弱风险意愿。
* 人民币收跌近两百点，中间价微升 * 1月外储跌破3万亿美元，刺激尾盘购汇 * 实需购汇仍较多，人民币短期料仍小幅承压 * 美元趋势性走强前，人民币跌幅应有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员 指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1 月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。 他们并指出，人民币是否重启跌势，还得看监管层态度，至少美指趋势性走强前，人民币贬值幅度较为有 限；由于美国总统特朗普上台后国际汇市变数陡增，投机押注人民币单边贬值操作的并不多。 “下午一度有稍许的回调，后来外储数据出来后尾盘（美元）又上去了，也没看央妈出来控制，离岸（美 元）也跟着一起上了，...尾盘大额都是在买美元。”一中资行交易员称。 她并指出，1月美指有所回调，市场预计外储数据应从账面角度会有小幅上涨
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。