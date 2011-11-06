(重温稿)〔纽约汇市〕欧元下跌,市场等待希腊信任投票结果

* 市场等待希腊信任投票结果

* 德国总理梅克尔称鲜有G20国家承诺支持欧元区援助基金

* 市场亦聚焦在意大利,总理贝鲁斯柯尼政府形势危险

路透纽约11月4日电---欧元周五下跌,即便希腊政府可能在稍晚进行的信任投票中获胜,但投资者对作多欧元的押注仍持谨慎态度,因欧洲救助计划的不确定性,且他们担心其他债务缠身的欧元区国家的情况,令欧元承压.

对希腊,欧元区和全球经济的忧虑拖累欧元兑美元本周大跌2.8%,录得9月中来表现最差的一周.

希腊议会准备在周五稍晚就总理帕潘德里欧进行信任投票.如果帕潘德里欧领导的政府倒台,希腊将进行大选,这将威胁希腊取得欧盟援助计划.

如果希腊失去1,300亿欧元救助协议,希腊可能对其主权债违约,且希腊违约将导致欧元区危机扩散,可能限制全球信贷和经济成长.

部份投资者正预计,希腊总理帕潘德里欧将呈辞,由一个新的联合政府执政.

"下周我对欧元是否能升至1.40美元持疑,但实际上预计欧元将缓慢跌至1.35美元."纽约花旗集团旗下CitiFX的G10策略师Greg Anderson表示,"我们预计希腊政府将有一些改变,总理可能下台,可能组建联合政府."

"组建联合政府可能不是坏事,因希腊的反对派已接受救助协议."

欧洲央行、欧盟和国际货币基金组织近期同意向希腊发放新一笔贷款,只要该国实行严格的撙节措施.

"将希腊的政治不稳定因素去除至少目前而言会对市场有稳定作用."Anderson表示,"但欧元将可能难以走强,因意大利乃至整个欧元区的问题持续,且下周欧洲将有大量数据公布."

昨日,希腊总理放弃就欧盟救助方案举行公投的计划令欧元兑美元上涨,尽管欧洲央行意外降息.

"但由于欧元区重陷衰退的迹象增加,且官员将难以抑制欧元区债务危机蔓延至意大利和西班牙等国,欧元仍易受进一步卖盘打压."Commonwealth Foreign Exchange首席汇市策略师Omer Esiner表示.

分析师称周五晚希腊议会对政府的信任投票难以预测结果.

**G20鲜有支持EFSF**

另一个对欧元的不利因素是德国总理梅克尔表示在20国集团(G20)中鲜有国家承诺参与欧洲救助基金.

欧元区领导人在10月26日就扩容救助基金达成协议,但就额外资金的来源没有给出明确细节.

周五尾盘,欧元兑美元EUR=EBS报1.3780美元,跌0.2%.

投资人也关注意大利情势,此前意大利总理贝鲁斯柯尼拒绝下台,尽管来自其自身的中右翼执政联盟反对其的声音加重.

在这种不祥的环境下,10年期意大利公债收益率周五一度触及欧元面世以来最高的6.43%,接近导致爱尔兰和葡萄牙需要援助的水准.

美国稍早公布10月美国失业率降至六个月最低,欧元稍早因此获得短暂提振.

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据,最近一周,汇市投机客增加了对美元的多头押注.

美元兑日圆JPY=升0.1%,报78.140,仍低于80日圆,尽管日本周一大规模干预市场,压低日圆.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3794 1.3813 -0.14 +3.12 1.3377

美元/日圆 JPY= 78.23 78.06 +0.22 -3.60 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 107.86 107.85 +0.01 -0.71 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.8846 0.8785 +0.69 -5.24 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6029 1.6063 -0.21 +2.76 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0188 1.0072 +1.15 +2.22 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0373 1.0405 -0.31 +1.67 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2197 1.2134 +0.52 -2.33 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8600 0.8612 -0.14 +0.33 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7935 0.7947 -0.15 +1.85 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.6061 5.5870 +0.34 -3.71 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.7335 7.7217 +0.15 -0.72 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.5711 6.5679 +0.05 -2.07 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.0662 9.0771 -0.12 +0.95 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 利棣儿/李军

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