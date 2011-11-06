(重温稿)〔美国债市〕公债价格上升,市场关注希腊信任投票

* 不安的投资者关注希腊信任投票

* 意大利财政状况不稳,加剧了欧元区忧虑

* 数据显示美国就业增长放缓,但遏制了衰退忧虑

* 指标公债收益率创下8月以来最大单周跌幅

路透纽约11月4日电---美国公债价格周五上涨,稍後希腊将对其总理进行信任投票,其结果可能将决定该国是否将得到1,300亿欧元救助资金.

公债市场在交投震荡中扳回稍早跌幅,投资者回到债市,他们因意大利情势而惴惴不安,意大利经济对欧元区和全球金融体系构成的威胁高过希腊.

"意大利是更大的问题,而目前还没有解决问题的切实措施,"新泽西州Prudential Fixed Income首席投资长Robert Tipp称,该公司管理着2,400亿美元资产.

人们对欧元区的忧虑盖过了对美国就业数据的关注.美国10月非农就业数据显示,就业增长疲弱,但失业率降至六个月低点9.0%.[ID:nCN1198722]

"但这不足以让我们把视线从希腊移走,"Mitsubishi UFJ Securities USA驻纽约的美国公债交易执行董事Thomas Roth表示.

指标10年期公债价格US10YT=RR涨13/32,收益率报2.03%,当日下跌近5个基点,扳回稍早19/32的跌幅.

根据Tradeweb数据,本周10年期公债收益率势将下跌逾29个基点,创下8月14日当周以来最大单周跌幅.

30年期公债US30YT=RR价格升25/32,收益率较周四尾盘下跌1个基点,至3.09%.本周收益率累计跌27个基点,为六周来首次下跌.

**希腊信任投票的不确定性**

对于就希腊总理帕潘德里欧进行信任投票的结果,目前没有明确的操作策略.

欧洲领导人释放强大压力後,希腊政府确认已取消公投,但此举不会缓解人们对该国最终将债务违约的忧虑.

"希腊债务违约只是时间问题,"Prudential的Tipp说.

信任投票最晚料将在2200GMT进行.

如果帕潘德里欧赢得信任投票,那麽将提振投资者对希腊将大幅削减支出的信心,分析师称,这将重新引发市场对股票和其他风险资产的买盘,转而抛售公债.

另一方面,如果帕潘德里欧未能赢得足够票数,那麽可能加剧希腊很快违约的忧虑,其违约或将动摇全球银行体系.分析师称,这将引发大量对股票和其他风险资产的抛盘,人们将蜂拥买入风险较低的公债.

另一个观点是"不信任"投票将产生新一届希腊政府,他们将加快财政改革,以获得急需的援助.这或许将恢复投资者对股票的兴趣,从而引发对公债的卖盘.

-----------------------1903GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100-2/32 (+ 1/32) 0.226

五年期公债US5YT=RR 100-18/32 (+ 6/32) 0.884

10年期公债US10YT=RR 100-23/32 (+ 9/32) 2.043

30年期公债US30YT=RR 112-23/32 (+19/32) 3.093 (完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 欧美主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]

美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

王凯债市专栏...........[CN/OCN] 中国债市...................[CN/CN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>