〔金属期市〕期铜延续升势,因对中国需求乐观

路透基点：龙联建设120.9亿台币贷款吸引到16家银行参与--TRLPC
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。
* 期铜录得2009年1月来最大两日升幅
* 中国经济数据显示金属需求改善
* 欧元区8月工业新订单增加
* 市场关注周二美国10月消费者信心数据
路透纽约/伦敦10月24日电---期铜周一连续第二个交易日冲高,劲扬7%至近一个月高位,此前公布的消费大国中国的经济数据令人鼓舞,且欧元区债务危机解决办法将达成协议的希望提振消费者信心.
期铜录得2009年1月底来最大两日升幅,连续第二日领跑路透Jefferies CRB指数.CRB,因技术升势动能加强,且亚洲需求预示将继续走强,为空头回补升势提供进一步支撑.
期铜的升势渗透至基本金属整体市场,三个月期镍CMNI3和三个月期锡CMSN3跳升逾6%,三个月期铅CMPB3大涨超过5%,三个月期锌CMZN3升逾4%.
"依我看,商品市场整体已经见底,将反弹...最差时期已经过去."T & K Futures and Options Inc.总裁Michael K. Smith表示.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3大涨490美元,或6.9%,报每吨7,635美元,为9月22日来最高收位.
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1劲升22.60美分,或7%,结算价报每磅3.4490美元,盘中高见3.47美元,接近过去一个月的阻力区域,分析师表示,如果突破该水准可能引发进一步升势.
"期铜在过去四周困于3-3.47美元的坚实区间内,问题是哪边先打破." HeritageWestFutures.com期货分析师Ralph Preston表示.
鉴于涨幅,成交并不显眼.根据汤森路透数据,纽约市场仅有约5.9万口易手,略低于30日均值.
汇丰(HSBC)周一公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的10月初值数据显示,中国制造业活动回暖,创五个月来高位,受产出及新增订单指数回升带动,显示经济进一步企稳.[ID:nCN1168122]
欧盟统计局周一公布数据,欧元区8月工业订单较前月增长1.9%,较上年同期增长6.2%(预估分别为增长0.2%和增长5.7%).[ID:nCN1170104]数据也提振了投资人信心.
全球股市周一触及七周高位,油价大涨,因对欧洲领导人接近达成应对危机解决办法乐观,且中国经济数据缓和对经济突然放缓的担心.
以下为1802GMT基本金属主力合约报价:
2010年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 346.30 24.00 +7.45 444.70 -22.13
LME期铝 2218.00 93.00 +4.38 2470.00 -10.20
LME期铜 7635.00 490.00 +6.86 9600.00 -20.47
LME期铅 2019.00 104.00 +5.43 2550.00 -20.82
LME期镍 19990.00 1190.00 +6.33 24750.00 -19.23
LME期锡 22540.00 1340.00 +6.32 26900.00 -16.21
LME期锌 1875.00 70.00 +3.88 2454.00 -23.59
上海期铝 16490.00 325.00 +2.01 16840.00 -2.08
上海期铜 54750.00 3080.00 +5.96 71850.00 -23.80
上海期锌 15040.00 740.00 +5.17 19475.00 -22.77
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。
* 明日有国库到期与新增借款，行库拆入资金 * 短票利率调向区间低位，寿险抽钱暂告段落 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。资金调度人员称，提存期初资金虽然宽松，但感觉分 配不均，除大型龙头银行因政府基金走钱没开门外，行库也为了因应明日国库借款拆入资金，利率则持稳在既 有水准。 他们表示，明日国库借款除到期续做外，还有新增的需求，因此参与投标的行库向外商银等对象拆入资金 。反而是票券商因落点关系，今日的缺口都不大，大型票券商几乎都没动用到拆款工具。 〞市场多缺不一，没有想像中宽松。〞一位银行交易员说。 资金调度人士表示，大型龙头银行因政府基金走钱，不但无法提供拆出，甚至还有反向拆入的需求。因此 未来一周，票券商反而要留意落点到期的资金抽离效应。 也由于银行间资金分配不均，资金调度人士指出，下午等待央行冲销的队伍并不长，没有什么人排队。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币
0914 GMT * 英镑/日圆多头承受巨大压力，英镑一如预期般下跌 * 英镑前景不确定，资金持续流入日圆避险 * 一旦跌破138.40日圆，可能下探云区底部137.50 * 英镑/美元下档风险较高 * 美元/日圆回升料昙花一现 * 英镑/日圆一目均衡云区图表： http://reut.rs/2kmbHCu (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导