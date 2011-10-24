〔金属期市〕期铜延续升势,因对中国需求乐观

* 期铜录得2009年1月来最大两日升幅

* 中国经济数据显示金属需求改善

* 欧元区8月工业新订单增加

* 市场关注周二美国10月消费者信心数据

路透纽约/伦敦10月24日电---期铜周一连续第二个交易日冲高,劲扬7%至近一个月高位,此前公布的消费大国中国的经济数据令人鼓舞,且欧元区债务危机解决办法将达成协议的希望提振消费者信心.

期铜录得2009年1月底来最大两日升幅,连续第二日领跑路透Jefferies CRB指数.CRB,因技术升势动能加强,且亚洲需求预示将继续走强,为空头回补升势提供进一步支撑.

期铜的升势渗透至基本金属整体市场,三个月期镍CMNI3和三个月期锡CMSN3跳升逾6%,三个月期铅CMPB3大涨超过5%,三个月期锌CMZN3升逾4%.

"依我看,商品市场整体已经见底,将反弹...最差时期已经过去."T & K Futures and Options Inc.总裁Michael K. Smith表示.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3大涨490美元,或6.9%,报每吨7,635美元,为9月22日来最高收位.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1劲升22.60美分,或7%,结算价报每磅3.4490美元,盘中高见3.47美元,接近过去一个月的阻力区域,分析师表示,如果突破该水准可能引发进一步升势.

"期铜在过去四周困于3-3.47美元的坚实区间内,问题是哪边先打破." HeritageWestFutures.com期货分析师Ralph Preston表示.

鉴于涨幅,成交并不显眼.根据汤森路透数据,纽约市场仅有约5.9万口易手,略低于30日均值.

汇丰(HSBC)周一公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的10月初值数据显示,中国制造业活动回暖,创五个月来高位,受产出及新增订单指数回升带动,显示经济进一步企稳.[ID:nCN1168122]

欧盟统计局周一公布数据,欧元区8月工业订单较前月增长1.9%,较上年同期增长6.2%(预估分别为增长0.2%和增长5.7%).[ID:nCN1170104]数据也提振了投资人信心.

全球股市周一触及七周高位,油价大涨,因对欧洲领导人接近达成应对危机解决办法乐观,且中国经济数据缓和对经济突然放缓的担心.

以下为1802GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 346.30 24.00 +7.45 444.70 -22.13

LME期铝 2218.00 93.00 +4.38 2470.00 -10.20

LME期铜 7635.00 490.00 +6.86 9600.00 -20.47

LME期铅 2019.00 104.00 +5.43 2550.00 -20.82

LME期镍 19990.00 1190.00 +6.33 24750.00 -19.23

LME期锡 22540.00 1340.00 +6.32 26900.00 -16.21

LME期锌 1875.00 70.00 +3.88 2454.00 -23.59

上海期铝 16490.00 325.00 +2.01 16840.00 -2.08

上海期铜 54750.00 3080.00 +5.96 71850.00 -23.80

上海期锌 15040.00 740.00 +5.17 19475.00 -22.77

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 母红

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