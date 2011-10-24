版本:
中国
公司新闻(中文) | 2011年 10月 25日 星期二 05:03 BJT

〔标题新闻〕意法半导体第三季营收下滑并预计当季营收按季续跌8%,因经济前景低迷

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E79N1SR]

更多 公司新闻(中文)

热门文章

编辑推荐

文章推荐