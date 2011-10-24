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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 05:09 BJT

〔加拿大股市〕触及一个月高位,因中国经济数据强劲及欧洲希望

路透多伦多10月24日电---加拿大股市多伦多证交所S&P/TSX综合指数周一升至逾一个月高位,受中国制造业数据了令人鼓舞以及对欧洲领导人可能很快将对欧元区债务危机解决方案达成协议的乐观情绪带动.

资源股涨幅居前,因油价、铜价和其他商品价格大涨.

欧盟国家领导人周日在达成欧债危机解决战略的方向上取得一些进展,关于银行资本重整和抒困基金如何发挥更大效力这两个问题都接近达成共识.但最後的决定被推迟到周三的第二轮峰会,而且关于民间债权人在希腊公债上面需承担多大损失的问题,分歧依然很大.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高212.79点,或1.78%,报12,162.28点,为9月20日来最高收位.10大类股有六种收高.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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