〔国际油市〕NYMEX原油期货大涨逾4%,因欧洲希望及中国经济数据强劲

路透基点：龙联建设120.9亿台币贷款吸引到16家银行参与--TRLPC
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。
* 中国PMI数据显示制造业扩张
* 欧盟接近达成解决债务危机协议,提振油价
* 关注周二2030GMT API公布的库存数据
路透纽约10月24日电---美国原油期货周一连升第二个交易日,受投资人对欧洲领导人接近达成欧元区债务危机解决方案协议的希望以及中国制造业数据令人鼓舞提振.
今日成交热络,纽约商业期货交易所(NYMEX)近月和次月合约转为逆价差,即近月合约价格高于远月合约,之前一段长时间为正价差.
欧元兑美元上涨,触及六周高位.这鼓励投资人买入原油和铜等较高风险资产.纽约尾盘,美元指数.DXY跌0.37%.
油市投资人将关注周度美国原油库存报告,美国石油协会(API)将在周二收盘後首先公布库存数据.
路透对分析师的初步调查预计上周美国原油库存增加200万桶,馏分油库存减少230万桶,汽油库存减少160万桶,炼厂使用率小增0.3个百分点.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-12月原油期货CLZ1收报91.27美元,升3.87美元或4.43%,盘中在87-91.88美元之间交投.今日结算价为NYMEX近月合约8月3日收报91.93美元以来最高.
截至2033GMT,NYMEX原油期货今日总成交量为1,077,897口,较30日均值高61.1%,根据路透数据,为8月9日来最高.
ICE-12月布兰特原油期货LCOZ1结算价报111.45美元,升1.89美元或1.73%,较美国原油期货升水缩窄至20.18美元,上周五报22.16美元.
汇丰(HSBC)周一公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的10月初值数据显示,中国制造业活动回暖,创五个月来高位,受产出及新增订单指数回升带动,显示经济进一步企稳.[ID:nCN1168122]
欧盟国家领导人周日在达成欧债危机解决战略的方向上取得一些进展,关于银行资本重整和抒困基金如何发挥更大效力这两个问题都接近达成共识.但最後的决定被推迟到周三的第二轮峰会,而且关于民间债权人在希腊公债上面需承担多大损失的问题,分歧依然很大.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
12月原油 87.40 1.33 1.6% 87.00 91.88 459,309 296,555
1月原油 91.14 3.67 4.2% 87.14 91.72 205,046 65,752
11月RBOB汽油 2.6888 0.0042 0.2% 2.6749 2.7361 16,945 28,448
12月RBOB汽油 2.6703 0.0121 0.5% 2.6523 2.6969 39,040 46,613
11月取暖油 3.0546 0.0371 1.2% 3.0170 3.0592 15,549 28,307
12月取暖油 3.0542 0.0383 1.3% 3.0122 3.0775 40,876 50,906
ICE合约
12月布兰特 111.45 1.89 1.7% 109.32 111.60 182,573 190,680
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 1,078,71 499,932 663,116 1,386,477 12,833
汽油 87,156 117,272 134,309 276,668 909
取暖油 96,572 125,086 145,712 301,202 2,890 (完)
--编译 李军;审校 母红
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。
* 明日有国库到期与新增借款，行库拆入资金 * 短票利率调向区间低位，寿险抽钱暂告段落 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。资金调度人员称，提存期初资金虽然宽松，但感觉分 配不均，除大型龙头银行因政府基金走钱没开门外，行库也为了因应明日国库借款拆入资金，利率则持稳在既 有水准。 他们表示，明日国库借款除到期续做外，还有新增的需求，因此参与投标的行库向外商银等对象拆入资金 。反而是票券商因落点关系，今日的缺口都不大，大型票券商几乎都没动用到拆款工具。 〞市场多缺不一，没有想像中宽松。〞一位银行交易员说。 资金调度人士表示，大型龙头银行因政府基金走钱，不但无法提供拆出，甚至还有反向拆入的需求。因此 未来一周，票券商反而要留意落点到期的资金抽离效应。 也由于银行间资金分配不均，资金调度人士指出，下午等待央行冲销的队伍并不长，没有什么人排队。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币
0914 GMT * 英镑/日圆多头承受巨大压力，英镑一如预期般下跌 * 英镑前景不确定，资金持续流入日圆避险 * 一旦跌破138.40日圆，可能下探云区底部137.50 * 英镑/美元下档风险较高 * 美元/日圆回升料昙花一现 * 英镑/日圆一目均衡云区图表： http://reut.rs/2kmbHCu (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导