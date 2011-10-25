更正:〔国际油市〕NYMEX原油期货大涨逾4%,因欧洲希望及中国经济数据强劲

(更正:因原文数据有误,删除表格第一行报价.)

* 中国PMI数据显示制造业扩张

* 欧盟接近达成解决债务危机协议,提振油价

* 关注周二2030GMT API公布的库存数据

路透纽约10月24日电---美国原油期货周一连升第二个交易日,受投资人对欧洲领导人接近达成欧元区债务危机解决方案协议的希望以及中国制造业数据令人鼓舞提振.

今日成交热络,纽约商业期货交易所(NYMEX)近月和次月合约转为逆价差,即近月合约价格高于远月合约,之前一段长时间为正价差.

欧元兑美元上涨,触及六周高位.这鼓励投资人买入原油和铜等较高风险资产.纽约尾盘,美元指数.DXY跌0.37%.

油市投资人将关注周度美国原油库存报告,美国石油协会(API)将在周二收盘後首先公布库存数据.

路透对分析师的初步调查预计上周美国原油库存增加200万桶,馏分油库存减少230万桶,汽油库存减少160万桶,炼厂使用率小增0.3个百分点.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-12月原油期货CLZ1收报91.27美元,升3.87美元或4.43%,盘中在87-91.88美元之间交投.今日结算价为NYMEX近月合约8月3日收报91.93美元以来最高.

截至2033GMT,NYMEX原油期货今日总成交量为1,077,897口,较30日均值高61.1%,根据路透数据,为8月9日来最高.

ICE-12月布兰特原油期货LCOZ1结算价报111.45美元,升1.89美元或1.73%,较美国原油期货升水缩窄至20.18美元,上周五报22.16美元.

汇丰(HSBC)周一公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的10月初值数据显示,中国制造业活动回暖,创五个月来高位,受产出及新增订单指数回升带动,显示经济进一步企稳.[ID:nCN1168122]

欧盟国家领导人周日在达成欧债危机解决战略的方向上取得一些进展,关于银行资本重整和抒困基金如何发挥更大效力这两个问题都接近达成共识.但最後的决定被推迟到周三的第二轮峰会,而且关于民间债权人在希腊公债上面需承担多大损失的问题,分歧依然很大.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

1月原油 91.14 3.67 4.2% 87.14 91.72 205,046 65,752

11月RBOB汽油 2.6888 0.0042 0.2% 2.6749 2.7361 16,945 28,448

12月RBOB汽油 2.6703 0.0121 0.5% 2.6523 2.6969 39,040 46,613

11月取暖油 3.0546 0.0371 1.2% 3.0170 3.0592 15,549 28,307

12月取暖油 3.0542 0.0383 1.3% 3.0122 3.0775 40,876 50,906

ICE合约

12月布兰特 111.45 1.89 1.7% 109.32 111.60 182,573 190,680

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 1,078,71 499,932 663,116 1,386,477 12,833

汽油 87,156 117,272 134,309 276,668 909

取暖油 96,572 125,086 145,712 301,202 2,890 (完)