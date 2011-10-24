〔美国债市〕MBS较可比公债利差大幅扩阔,受FHFA计划影响

IFR纽约10月24日电---尽管美国公债和股市仍受欧盟解决债务危机情势左右,但抵押贷款支持债券(MBS)市场则完全受美国国内解决楼市困境的计划影响.更具体点说,就是帮助信誉不佳的房主再融资计划.

市场开盘前,华尔街日报的报导披露了今日联邦住房金融局(FHFA)将可能公布计划的端倪.票息为5.5-6.5%的MBS开低逾半大点,至46/32,10年期公债则升1/4个大点,随着中长线和短线投资人抛售,较10年期公债利差大幅扩阔20-49个跳动点.

FHFA声明发布後,价格和利差有小幅反弹,但稍纵即逝,票息为5.5%和6.0%的MBS价格又回到开盘低位,利差盘中至收盘时仍扩阔19-23个跳动点,MBS分析师开始发布对计划对提前偿还影响的评估.

收盘时,票息为3.5%-5.0%的30年期MBS跌约1/8个大点,而票息为5.5-6.5%的30年期MBS跌1/2个大点至23个跳动点.票息为3.5-5.5%的15年期MBS跌2-4个跳动点.票息为3.5%的MBS较10年期公债利差收窄1+个跳动点,票息为4%利差则持稳,票息为4.5%的扩阔1+个跳动点.而票息为5.5-6.5%的利差则扩阔14-20个跳动点.(完)

--编译 李军;审校 母红

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