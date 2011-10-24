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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 05:57 BJT

〔表格〕新西兰第三季CPI较前季增长0.4%,较上年同期增长4.6%

路透惠灵顿10月25日电---新西兰统计局周二公布,第三季消费者物价指数(CPI)较前一季上涨0.4%,较上年同期上涨4.6%.

先前路透调查显示,分析师预估值分别为增长0.7%和增长4.9%,同新西兰央行在9月15日货币政策声明中的预期一样.

详细数据如下(%):

CPI较前季变动

11年第三季 11年第二季 10年第三季

+0.4 +1.0 +1.1

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CPI较上年同期变动

11年第三季 11年第二季 10年第三季

+4.6 +5.3 +1.5

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2011年第四季CPI将于2012年1月19日发布.(完)

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--编译 李军;审校 利棣儿

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