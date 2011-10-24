〔表格〕新西兰第三季CPI较前季增长0.4%,较上年同期增长4.6%

路透基点：龙联建设120.9亿台币贷款吸引到16家银行参与--TRLPC
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。
路透惠灵顿10月25日电---新西兰统计局周二公布,第三季消费者物价指数(CPI)较前一季上涨0.4%,较上年同期上涨4.6%.
先前路透调查显示,分析师预估值分别为增长0.7%和增长4.9%,同新西兰央行在9月15日货币政策声明中的预期一样.
详细数据如下(%):
CPI较前季变动
11年第三季 11年第二季 10年第三季
+0.4 +1.0 +1.1
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CPI较上年同期变动
11年第三季 11年第二季 10年第三季
+4.6 +5.3 +1.5
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2011年第四季CPI将于2012年1月19日发布.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。
* 明日有国库到期与新增借款，行库拆入资金 * 短票利率调向区间低位，寿险抽钱暂告段落 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。资金调度人员称，提存期初资金虽然宽松，但感觉分 配不均，除大型龙头银行因政府基金走钱没开门外，行库也为了因应明日国库借款拆入资金，利率则持稳在既 有水准。 他们表示，明日国库借款除到期续做外，还有新增的需求，因此参与投标的行库向外商银等对象拆入资金 。反而是票券商因落点关系，今日的缺口都不大，大型票券商几乎都没动用到拆款工具。 〞市场多缺不一，没有想像中宽松。〞一位银行交易员说。 资金调度人士表示，大型龙头银行因政府基金走钱，不但无法提供拆出，甚至还有反向拆入的需求。因此 未来一周，票券商反而要留意落点到期的资金抽离效应。 也由于银行间资金分配不均，资金调度人士指出，下午等待央行冲销的队伍并不长，没有什么人排队。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币
0914 GMT * 英镑/日圆多头承受巨大压力，英镑一如预期般下跌 * 英镑前景不确定，资金持续流入日圆避险 * 一旦跌破138.40日圆，可能下探云区底部137.50 * 英镑/美元下档风险较高 * 美元/日圆回升料昙花一现 * 英镑/日圆一目均衡云区图表： http://reut.rs/2kmbHCu (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导