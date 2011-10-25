版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 04:12 BJT

〔美股盘後〕亚马逊公布季度业绩後股价盘後暴跌18%

路透纽约10月25日电---网络零售商亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)股价在周二盘後交易中暴跌18.1%,报186美元,此前该公司公布了季度业绩.

网络零售商亚马逊(AMZN.O)公布第三季每股盈利(ESP)为0.14美元,营收为108.8亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估亚马逊第三季每股盈利为0.24美元,营收为109.5亿美元.

亚马逊预计第四季营收介乎164.5-186.5亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估亚马逊第四季营收为181.5亿美元.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐