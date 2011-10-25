版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 04:50 BJT

〔美股盘後〕IBM公布执行长帕尔米萨诺明年将卸任後股价下挫1.1%

路透纽约10月25日电---IBM(IBM.N)公布执行长帕尔米萨诺明年将卸任,由Virginia Rometty接掌後,股价盘後下挫1.1%.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股本周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]Tuesday, 20 January 2009 16:10:25RTRS [nCN0453601] {ZH}ENDS

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐