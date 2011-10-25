〔美国股市〕欧洲银行股ADR下滑,但BP股价大涨

路透纽约10月25日电---在美国上市的欧洲银行美国存托凭证(ADR)周二下滑,因对欧洲峰会将出台应对欧元区债务危机明确计划有质疑,但BP Plc (BP.N)受业绩带动上扬.

巴克莱(BCS.N)重挫4.6%,报11.46美元,西班牙国际银行STD.N跌1.5%,报8.35美元,瑞信(CS.N)大跌2.1%,报27.33美元.

欧盟和欧元区领导人计划在周三举行峰会,但欧元区财长会议被取消的消息令投资人担心.

不过德意志银行(DB.N)仅跌0.4%,报39.44美元,该行公布第三季商品交易业务表现创佳绩.

BP大涨4%,报43.52美元,此前该公司执行长表示,在墨西哥湾灾难後,该公司已经出现转机.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR大跌1.64%.标普500指数.SPX下挫2%.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR跌1.47%.纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS大跌2.08%,纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA收挫1.84%.(完)

--编译 李军;审校 母红

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