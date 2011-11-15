〔美股业绩〕戴尔营收持平,对全年财测提出预警

* 全年营收预估料在1-5%成长区间的低端

* 不计入特殊项目每股盈利为0.54美元

路透11月15日电---全球第三大个人电脑(PC)生产商戴尔DELL.O周二公布的季度营收略逊于市场预期,该公司并警告全球营收可能受到业内硬盘缺货影响.

经济不确定性以及因泰国洪灾引起的硬盘缺货意味着戴尔2012会计年度营收势将在1-5%成长预估区间的低端,该公司表示.

生产全球四分之一硬盘的泰国遭遇严重洪灾,引发价格上涨并令许多工厂陷于困境.

分析师原本预计戴尔2012会计年度营收攀升1.6%,至约625亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,戴尔公布会计年度第三季营收基本持平,报153.6亿美元,但略低于分析师预估的156.5亿美元.

第三季净利增至8.93亿美元,或每股盈利0.49美元,去年同期分别为8.22亿美元和0.42美元.

根据汤森路透I/B/E/S,不计入特殊项目,戴尔第三季每股盈利为0.54美元,优于分析师预估的0.47美元.

期内公司大企业业务营收增加8%,因对台式机、服务器和网络设备需求良好,企业继续更新硬件.但对消费者销售下滑了6%.

戴尔周二盘後股价下滑2%,报15.32美元,此前在Nasdaq市场常规交易时段收报15.63美元.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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