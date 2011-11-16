〔欧元债市〕法国公债受创,因欧元区债务危机加剧

* 法国公债较可比德债利差触及欧元面世以来最高

* 欧洲央行干预力度不及市场预期

* 意大利借贷成本再度承压

路透伦敦11月16日电---法国借贷成本周三增加,且预计将进一步上升,因欧元区债务危机蔓延至欧元区核心国家,而欧洲央行购买意大利和西班牙公债未能安抚市场.

法国10年期公债较可比德债利差升至欧元面世以来最高的近200基点,之後回落至190基点,在震荡交投中大致跟随意大利和西班牙公债较可比德债利差走势.

法国成为投资人新的忧虑,因对欧元区长达两年的债务问题综合解决办法仍未出台,危机还在蔓延至荷兰、奥地利等其他AAA评等国家.

Bloxham Stockbrokers首席分析师Alan McQuaid表示,"市场正迫使德国做出决定--还要不要留在欧元区?"

欧洲央行不断但有限的在二级市场干预以试图压制意大利和西班牙借贷成本在可以持续的水准,但迄今未能抑制危机蔓延.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB再度升穿7%,分析师称意大利无法持续在该水准为其1.8万亿欧元债务融资.

市场气氛对周四西班牙和法国标售高至110亿欧元债券不利.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB升5.6个基点,报6.425%.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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