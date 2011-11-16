〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,续受欧债危及忧虑影响

路透芝加哥11月16日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,因美元走强且投资人担心欧元区债务危机正蔓延至法国等AAA评等国家.

北京的分析师和交易商表示,中国可能很快结束海外购买玉米和糖来补充国储,因国内价格下跌且丰产.

日本从乌克兰购入约80万吨玉米,11-3月付运,因芝加哥价格太高,压制了该国对美国玉米的兴趣.

Analyst AgResource周三表示,明年全球玉米产量将增加1.5%,主要因美国玉米产量跳增14%.

本周初的降雨令美国玉米收割放缓,特别是在俄亥俄州,但本周馀下时间天气转干会令收割进度加快.

CBOT-12月玉米合约CZ1收低2-3/4美分,报每蒲式耳6.42-3/4美元.

12月合约跌穿所有关键移动均线切入位,首道阻力位在50日移动均线切入位6.52-1/2美元,之後是200日移动均线切入位6.55-1/2美元,九日相对强弱指标(RSI)为46.

今日CBOT玉米预估成交量为341,626口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]