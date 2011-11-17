〔欧洲汇市〕英镑在英国零售销售数据公布後走强,但涨幅受限

* 英镑走强,但对英国经济的忧虑犹存

* 交易商称在三日连跌後,需求有限

* 英镑兑欧元可能走强,受资金流入英债扶助

路透伦敦11月17日电---英镑兑美元周四上扬,之前公布的英国零售销售数据意外强劲为少见的经济面利好消息,但数据无法改变英国经济前景仍然低迷的观点.

英镑兑美元GBP=D4升至1.5802美元的高位,受助于欧元兑美元走强,因美国上周初请失业金人口减少巩固了美国经济成长力道正逐步增强的观点,促使部分投资者买入较高风险货币.

数据显示,英国10月零售销售增长0.6%,预期为回落.

尽管消费支出增长,但投资者仍为更多英国经济疲弱迹象作准备,此担忧限制英镑升幅.

伦敦尾盘,英镑削减涨幅,至约1.5755美元,日内上扬0.2%.部分交易商称,他们错误的预计了对英镑的需求,本周迄今,英镑回落约2%.

一位伦敦交易员称,近几周,在跌穿1.59美元后,市场出现对英镑的需求,本周上述需求消退.

市场人士预计英镑上行将十分困难,因英国央行周三在季度通胀报告中调降该国成长预期,为进一步实施量化宽松政策铺路.

尽管英国经济前景黯淡,市场人士称英镑兑欧元可能受到支撑,因市场担忧欧元区债务危机不断扩散.

欧元兑英镑EURGBP=D4小涨,报0.8572英镑,持于0.8553英镑附近的技术支撑位之上,此为200周移动均线切入位.

技术分析师称,跌穿该水准并站稳将为欧元测试上周触及的八个半月低位0.8486英镑敞开了大门.

上行方面,部分市场人士称将在升穿0.86英镑後卖出欧元.(完)

--编译 母红;审校 李军

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