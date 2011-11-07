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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 17:23 BJT

〔意大利政经〕贝鲁斯柯尼政治命运面临党内异议人士和市场压力威胁

* 总理贝鲁斯柯尼宣称仍拥有国会多数支持,但反对党驳斥

* 国会周二将举行重要投票

* 贝鲁斯柯尼表示如果内阁被迫解散,改选是唯一选择

* 宣称可以随时叫停IMF的监督

路透罗马11月7日电---意大利总理贝鲁斯柯尼只剩下一天的时间,去争取游移势力的支持,以化解政权遭推翻的威胁.他所领导的内阁未能推进改革以解决债务危机,一群同党反叛议员已扬言推翻贝鲁斯柯尼政府.

有多少中间偏右的国会议员将在周二的财政审查投票中投下反对票,各种预测的差距非常大.贝鲁斯柯尼向可能背弃他的党内议员所传达的讯息很清楚:你们没有其他选择,如果支持我的话,我会给你们好处.

现年75岁的贝鲁斯柯尼顽强抗拒要求他下台的呼声.

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