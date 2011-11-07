〔欧洲股市〕下跌,因意大利政治动荡令公债收益率升至欧元面世来高位

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低0.6%

* 有关意大利总理将辞职的传闻扶助股市缩减跌幅

路透伦敦11月7日电---欧洲股市周一下跌,债务缠身的意大利政局动荡使股市交投震荡,意大利公债收益率(殖利率)升至欧元面世来高位,不过投资者寄望意大利总理贝鲁斯柯尼即将辞职,这令股市缩减跌幅.

策略师表示,政治发展短期内将继续盖过进一步因素,即便投资人在为周二大量企业业绩做准备.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌0.6%,报974.66点,早盘下跌最多近2%.交投清淡,成交量为90日均值的87%.

金融股普跌,STOXX欧洲600银行股指数.SX7P跌0.9%,今年该指数下挫三分之一,由于多家银行因投资欧元区二线经济体公债而遭受损失.

银行股中跌幅较大的包括法国的Natixis (CNAT.PA),该股重挫6.2%.

但意大利股市.FTMIB表现较佳,升1.3%,扳回周五大跌的部份跌幅.权重的银行股Intesa SanPaolo (ISP.MI)升2.8%,该行周二将公布业绩,上周五其股价劲跌4.8%.

"贝鲁斯柯尼在改革的政绩很差.市场希望不管谁接任,都会做得更好.要预测经济和市场已经够难,但预测政治简直是天方夜谭."麦格理股市策略师Daniel McCormack说.

意大利两年期公债收益率IT2YT=TWEB涨64个基点,至6.223%,稍触及欧元面世以来的高位6.31%.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB升23个基点,至6.61%,稍早触及14年以来最高点6.67%,许多分析师称,如果收益率高于7%,那麽融资成本难以为继.[GVD/EURCN]

法国兴业银行(Societe Generale)策略师预计,欧元表现相对强韧,是欧元区股市有希望的迹象.自7月初,欧元区股市重挫20%.

英国富时100指数.FTSE收跌0.3%,报5,510.82点;德国股市DAX指数.GDAXI下跌0.63%,报5,928.68点;法国CAC-40指数.FCHI下滑0.64%,报3,103.60点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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