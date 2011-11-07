〔美国金融〕美联储调查显示美国银行体系面临来自欧洲的重大风险

路透华盛顿11月7日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周一发布的调查显示约半数美国大型银行报称向欧洲的银行放贷或延长信贷,而欧洲的银行正经受来自持续政治危机的重大压力.

美联储此次季度信贷调查报告显示美国银行体系面临来自欧洲的重大风险,尽管美国的银行在希腊等南欧国家的问题主权债直接敞口相对较小.

美联储在其周一发布的高级贷款官员调查报告中指出:"约半数美国受访银行,多数为大型银行,表示他们向欧洲的银行或其分支放贷或延长信贷额度,约三分之二的受访海外银行作出类似表述."

美国国内银行中约三分之二报称已经在第三季收紧了对欧洲金融机构的贷款标准,许多是大幅收紧.(完)