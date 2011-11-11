〔欧洲股市〕大涨2.1%,因寄望意大利债务前景将得到改善

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收升2.1%

* 欧元区金融股上扬

* 意大利Intesa Sanpaolo领涨

路透伦敦11月11日电---欧洲股市周五大涨,本周收升,因债务缠身的意大利取得政治进展,缓和投资人对欧元区债务危机短期前景的部份担忧.

欧元区金融股上涨,因意大利参议会批准了一项新预算法案,周六众议院将进行最後投票,为意大利组建新的紧急政府铺路.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升2.1%至983.73点,由意大利银行Intesa Sanpaolo(ISP.MI)领升,该公司股价暴涨8.8%.

"主权债收益率(殖利率)回落,推动意大利银行股今天上扬,"Berenberg银行分析师Marco Troiano说.

"预计未来几周银行股和公债将进一步波动,但我确信意大利主权债风险题材被夸大了,一旦市场忧虑平息,意大利银行股将被高看一线."

意大利指标10年期公债收益率下跌至6.5%,远低于许多人认为难以维继的7%水准.意大利10年期公债较可比德债收益率差跌穿500基点,收报460基点.

英国富时100指数.FTSE收升1.85%,报5,545.38点;德国股市DAX指数.GDAXI上扬3.22%,报6,057.03点;法国CAC-40指数.FCHI上升2.76%,报3,149.38点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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