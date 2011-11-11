〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货连跌三日,因需求忧虑及种植面积增加前景

路透芝加哥11月11日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五连续第三日收低,交易商称因担心替代品更便宜,禽蛋畜牧业对玉米的需求将降低,且预计明年种植面积增加.

本周,CBOT大豆下挫2.4%,结束五周连涨.

贸易消息人士表示,分析公司Informa Economics上调明年美国玉米种植面积至9,400万英亩,为1944年来最多,之前预估为9,310万英亩.

一农业气象学家周五表示,预报下周初有降雨,将令美国玉米和大豆收割最终阶段放缓,而美国大平原小麦作物进入休耕期情势改善,因近期降雨.

投资银行高盛周四上调了玉米价格预估,因应国内强劲需求以及美国农业部下调了美国玉米产量预估.

CBOT-12月玉米合约CZ1收跌7美分,报每蒲式耳6.38-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为377,291口.(完)

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