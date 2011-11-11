〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货连跌三日,因需求忧虑及种植面积增加前景

标题新闻：德国保守党阵营提名梅克尔作为9月24日大选的总理人选--消息人士
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路透芝加哥11月11日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五连续第三日收低,交易商称因担心替代品更便宜,禽蛋畜牧业对玉米的需求将降低,且预计明年种植面积增加.
本周,CBOT大豆下挫2.4%,结束五周连涨.
贸易消息人士表示,分析公司Informa Economics上调明年美国玉米种植面积至9,400万英亩,为1944年来最多,之前预估为9,310万英亩.
一农业气象学家周五表示,预报下周初有降雨,将令美国玉米和大豆收割最终阶段放缓,而美国大平原小麦作物进入休耕期情势改善,因近期降雨.
投资银行高盛周四上调了玉米价格预估,因应国内强劲需求以及美国农业部下调了美国玉米产量预估.
CBOT-12月玉米合约CZ1收跌7美分,报每蒲式耳6.38-1/2美元.
今日CBOT玉米预估成交量为377,291口.(完)
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--编译 李军;审校 于春红
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涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3 f