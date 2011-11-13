(重温稿)〔美国股市〕大幅收涨,因意大利担忧缓解

* 金融股上扬,迪士尼在公布业绩後跳涨

* 道指和标普500指数本周收升

* 道指收高2.2%,标普500指数劲扬2%,Nasdaq指数攀升2%

路透纽约11月11日电---美国股市周五大幅收涨,道指和标普500指数本周收升,之前意大利参议院通过经济改革方案,令对欧债危机的担忧缓解.

受危机消息拖累,股市本周再度呈震荡走势,标普500指数本周勉力收高0.8%.不过,投资者仍然如履薄冰,买入对冲未来跌势的期权.

银行股涨幅居前,与成长相关的个股表现最为强劲.意大利公债收益率回落大大提振市场人气.本周稍早,意大利公债收益率IT10YT=TWEB升至欧元面市以来最高.

近几日,股市波动性与欧洲信贷市场紧密关联.

"欧洲情势未令市场出现可能出现的恐慌令我既惊喜又宽慰,"马里兰州Calvert Investment Management的股市部首席投资长Natalie Trunow表示,该公司管理着约130亿美元的资产.

意大利参议院周五批准了一项新的预算法,为周六众议院最终批准该法和组建紧急政府铺平道路.[ID:nCN1214554]

如果预算法案获得批准,则总理贝鲁斯柯尼将辞职.市场广泛预计前欧盟竞争力执委蒙堤(Mario Monti)将接任,领导联合政府.

希腊指定总理帕帕季莫斯将任命新危机内阁成员,以推出撙节计划.

今日涨幅居前的板块中,半导体指数.SOX劲扬3.5%;道琼运输指数.DJT收涨2.8%;标普能源指数.GSPE上扬1.8%.

道琼工业指数.DJI收高259.89点,或2.19%,报12,153.68点;标准普尔500指数.SPX收涨24.16点,或1.95%,至1,263.85点.Nasdaq指数.IXIC大涨53.60点,或2.04%,报2,678.75点.

本周,道指收涨1.4%,标普500指数收升0.8%,Nasdaq指数跌0.3%.

因欧债敞口而走势十分脆弱金融股涨幅居前.美国银行(BAC.N)急升3%,报6.21美元.摩根大通(JPM.N)收高1.7%,报33.28美元.KBW银行指数.BKX攀升2.1%.

尽管本周收涨,期权活动暗示部分投资者担忧涨势无法持续.

WhatsTrading.com的期权策略师Frederic Ruffy指出,有大规模执行价在43-49美元的1月iShares MSCE EAFE Index (EFA.P)卖权空头价差买盘.该指数基金持有欧洲,澳洲和远东企业的股票.

上涨股中,迪士尼(DIS.N)跳升6%,报36.70美元,之前该公司报告营收增长7%,且获利大增30%,超过预期.

纽约证交所涨跌股之比为6:1,Nasdaq市场约为4:1.(完)

--编译 母红;审校 李军

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