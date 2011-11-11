〔国际油市〕NYMEX原油期货收在15周高位,因欧债危机解决希望和美国数据

* 欧元和股市大涨,此前意大利参议院通过改革方案

* 希腊新总理上台,将实施救助方案措施

* 伊朗希望OPEC减产,因利比亚恢复产油

* 美国消费者信心改善,但担心个人财务

路透纽约11月11日电---美国原油期货周五结算价为15周最高,因投资人欢迎意大利和希腊为应对各自的政治和债务问题所作出的努力,且美国消费者信心数据利多.

美国原油期货在八个交易日中第七天上涨,因欧洲局势发展提振欧元兑美元升至两周高位,进一步刺激股市和商品市场的风险交易.

意大利参议院周五批准了一项新的预算法案,为周六众议院批准该法案及该国组建紧急政府扫清了道路.

希腊,前欧洲央行副总裁帕帕季莫斯宣誓就职新总理,将致力于满足欧元区救助计划的条款,旨在避免该国违约.

汤森路透/密西根大学公布的数据显示,美国公布的11月消费者信心数据改善,指数升至五个月高位,但对个人财务的看法低迷.

NYMEX-12月取暖油期货HOZ1收在近月合约5月来最高,在周中政府库存报告显示上周馏分油库存骤降600万桶後延续升势.

NYMXE-12月原油期货CLZ1上扬1.21美元,或1.24%,收报每桶98.99美元,为7月26日来近月合约最高结算价,本周大涨4.73美元或5.02%,连升六周.

ICE布兰特原油期货LCOc1收高0.45美元或0.4%,报114.16美元,在七个交易日中第六日上涨.本周上扬2.19美元或1.96%,为连升第三周.

布兰特原油期货与美国原油期货溢价收窄值每桶15.17美元.周四收报15.93美元.

NYMEX-12月取暖油期货HOZ1收报3.1716美元,升2.05美分或0.65%,本周大涨10.09美分或3.29%,为连升三周.

NYMEX-12月汽油期货RBZ1收低3.30美分或1.25%,报每加仑2.6038美元,为近月合约10月5日来最低.本周跌5.96美分或2.24%,连跌第三周.

伊朗石油部报称,伊朗将在12月14日会以前要求石油输出国组织(OPEC)恢复产量至今年稍早利比亚危机前的水准.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

12月原油 98.99 1.21 1.2% 97.35 99.40 250,418 347,730

1月原油 98.89 1.21 1.2% 97.25 99.30 109,920 119,116

12月RBOB汽油 2.6038 -0.0330 -1.3% 2.5876 2.6590 46,379 57,858

1月RBOB汽油 2.6070 -0.0286 -1.1% 2.5935 2.6583 37,349 41,693

12月取暖油 3.1716 0.0205 0.7% 3.1337 3.1995 38,790 69,303

1月取暖油 3.1682 0.0219 0.7% 3.1361 3.1948 26,240 50,074

ICE合约

12月布兰特 114.16 0.45 0.4% 113.06 114.91 126,133 223,768

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 544,211 662,554 682,500 1,389,317 -6,862

汽油 136,018 164,957 132,051 293,603 10,117

取暖油 121,540 188,299 142,177 299,408 -1,753(完)