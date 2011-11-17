〔欧洲股市〕触及六周最低收位,因西班牙和法国公债标售结果疲弱

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收跌1.3%

* 西班牙和法国公债标售得标利率上升

* 分析师呼吁欧洲央行干预

路透伦敦11月17日电---欧洲股市周四触及六周最低收位,因在西班牙和法国在其公债标售结果疲弱,投资者担忧欧元区债务危机将会失控.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌1.3%,至957.85点.

银行股跑输大盘,银行股指数.SX7P大跌2.2%,至10月4日来最低,基本资源类股指数.SXPP重挫3.2%.

稍早西班牙和法国公债标售显示借贷成本上升,反映投资者日益担忧两国的公共财政,并对当局的决策反应感到不满,欧洲股市也随之下跌.

"市场仍然担心这些撙节和防止危机蔓延举措的实施,迄今这些举措缺乏细节,不足以有说服力,"JPMorgan-Cazenove策略师Emmanuel Cau说.

"如果没有足够的政治承诺,救命稻草就剩欧洲央行了."

分析师正呼吁欧洲央行推出量化宽松政策,以缓和主权债和银行的压力,避免信贷危机风险.

英国富时100指数.FTSE下跌1.56%,报5,423.14点;德国股市DAX指数.GDAXI收低1.07%,报5,850.17点;法国CAC-40指数.FCHI下挫1.78%,报3,010.29点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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