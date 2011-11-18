〔表格〕美国10月领先指标增长0.9%,预估为增长0.6%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月18日电---美国经济谘商会周五公布,美国10月领先指标增长0.9%,预估为增长0.6%.9月为增长0.1%(前值为增长0.2%).
以下为详细数据:
指数 10月 9月 (前值) 8月 (前值)
领先指标 117.4 0.9 0.1 0.2 0.3 0.3
同步指标 103.5 0.2 0.0 0.1 0.0 -0.1
落後指标 110.9 0.6 0.1 0.2 0.2 0.2 (完)
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--编译 母红;审校 于春红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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