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市场报道 | 2011年 11月 18日 星期五 23:06 BJT

〔表格〕美国10月领先指标增长0.9%,预估为增长0.6%

路透11月18日电---美国经济谘商会周五公布,美国10月领先指标增长0.9%,预估为增长0.6%.9月为增长0.1%(前值为增长0.2%).

以下为详细数据:

指数 10月 9月 (前值) 8月 (前值)

领先指标 117.4 0.9 0.1 0.2 0.3 0.3

同步指标 103.5 0.2 0.0 0.1 0.0 -0.1

落後指标 110.9 0.6 0.1 0.2 0.2 0.2 (完)

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--编译 母红;审校 于春红

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