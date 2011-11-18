〔欧洲汇市〕英镑兑美元上涨,但升势不及欧元

* 英镑兑美元走强,跟随欧元/美元升势

* 英镑兑普涨的欧元下滑

* 交易商预计英镑/美元易受逢高出货影响

* 英国央行委员威尔预计央行增加量化宽松政策的可能性很大

路透伦敦11月18日电---英镑兑美元周五上涨,因原本作空的投资人在周末前轧平仓位,但英镑表现不及欧元,市场臆测欧洲央行将加大力道阻止债务危机蔓延,欧元获得提振.

欧元EUR=当日普涨,因市场对欧洲央行可能开始向国际货币基金组织(IMF)放款以救助受困欧元区国家的传闻甚嚣尘上,但欧元升势受到债务危机正蔓延至区内规模较大经济体的广泛不安所牵制.

上述忧虑可能持续支撑英镑兑欧元,因投资人寻求撤出欧元区,转投英美等相对安全的国家.

英镑兑美元GBP=D4升0.2%,报1.5787美元,但脱离1.5888美元日高.英镑兑美元在过去两日上涨,但本周仍跌1.8%.

交易商指在1.5730/40美元下方有止损盘,短期支撑位在约1.5715美元,这是英镑自10月6日低点1.5266美元至10月31日高位1.6167美元升势的50%回档位.

交易商称,英镑兑美元走势脆弱,投资人鉴于英国经济低迷且英国央行可能进一步购买资产而会逢高出货.

金融时报周五援引英国央行货币政策委员会委员威尔的话报导称,明年英国央行扩大印钞的可能性很大,除非前景改善.[ID:nCN1228332]

英镑兑普涨的欧元下滑,欧元兑英镑EURGBP=D4小涨0.4%,报0.8574英镑,脱离近期触及的八个月低点0.8486英镑.但欧元/英镑仍势将录得三周连跌.

全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)周四公布调查显示,对欧元危机、失业增加以及经济状况的担忧,打击英国消费者信心在10月跌至纪录低点.[ID:nCN1225084](完)

--编译 李军;审校 于春红

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