〔欧洲股市〕收在六周收盘低点,受梅克尔谨慎评论打压

路透伦敦11月18日电---欧洲股市周五连续第二日刷新六周收盘低点,此前德国总理梅克尔讲话的态度谨慎,冷却了市场对德国会支持动用货币措施来化解欧债危机的冀望.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.7%至950.95点,本周大跌3.4%.

英国首相卡梅伦(David Cameron)呼吁采取"果断行动",梅克尔回应称,欧盟机构"不能假装拥有不存在的能力."

欧洲央行不被允许在初级市场中购买主权债,但越来越多市场人士呼吁欧洲央行成为欧元区国家最後的金主,干预市场.

"市场的疑虑缘于意识到没有化解危机的万灵药,"Redux-Matrix首席分析师Giancarlo Perasso表示.Redux-Matrix管理的资产规模为1亿美元.

英国富时100指数.FTSE收跌1.11%,报5,362.94点;德国股市DAX指数.GDAXI收挫0.85%,报5,800.24点;法国CAC-40指数.FCHI回落0.44%,报2,997.01点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 李军

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