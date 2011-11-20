(重温稿)〔美国债市〕公债价格回落,因股市走强且欧洲央行干预

* 美国公债价格下滑,意大利、西班牙公债收益率下滑

* 美国公债投资者在周末前锁定获利

* 下周三为美国财赤委员会限期

* 若未能达成协议,也不太可能造成重大影响

* 下周将公布第三季GDP、支出、耐久财订单等数据

路透纽约11月18日电---美国公债价格周五下滑,因意大利政府公债收益率(殖利率)回落,且欧洲央行干预市场,压制投资者对推高持有欧洲国家公债溢价的要求.

欧洲央行可能开始向国际货币基金组织(IMF)贷款,助其救援处境困难的欧元区国家;抑或会扮演最後金主,这个欧洲央行一直以来坚决抵制的角色.这两种可能性激励投资者转向风险资产.

未来几周内,欧洲央行是否愿意扮演金主角色将成为主导市场的主题.许多投资者、分析师和决策者相信,欧洲央行必须采取措施担起责任,拯救欧元.

指标10年期美国公债价格US10YT=RR价格下跌13/32,收益率微升至2.01%,周四时则为1.97%.

"10年期美国公债收益率近来一直在2%附近徘徊,"Calvert Investment Management固定收益策略师Steve Van Order表示.该公司管理的资产规模超过145亿美元.

若美国经济数据较为强劲,有可能将美国公债收益率推高.但欧洲每天都有新情况出现,可能会在未来几周里令美国公债收益率难以走高,"Van Order表示.

西班牙本周末将举行议会选举,中右翼人民党的票数可能会远超执政的社会党.

意大利和西班牙公债收益率周五下跌,此前欧洲央行的干预行动缓解了这些债市中的部分压力.

在下周感恩节美国市场休市前,债市投资人将迎来多个经济数据.

下周一美国将公布10月成屋销售数据,周二将公布第三季实质国内生产总值(GDP)修正值,分析师预计第三季GDP成长3.4%.

周三,美国将公布个人所得和支出数据、耐久财订单和最新一周初请失业金数据以及11月1-2日美联储货币政策会议记录.

市场将关注美联储的会议记录以寻找委员会成员如何认真考虑采取进一步货币政策以扶助美国经济成长的更清晰迹象.

市场还将留意是否一国会特别委员会将在周三截止日前就削减债务达成协议.

如果委员会没有达成特定协议,则1.2万亿美元的自动削减预算将自2013年1月开始生效,为期10年.

不过,金融市场预计国会委员会不会达成协议,所以若果真如此,对市场的影响将有限.

周五,美股道琼工业指数.DJI勉力收高,令对美国公债的避险买盘受限.

"过去几日出现的一些避险买盘正在被出脱,"法国巴黎银行驻纽约美国公债交易员Rick Klingman表示.

指标10年期公债收益率已从上月底的2.40%下滑,因投资人对欧洲债务危机作出反应,买入美国公债.

但一些投资人认为美国10年期公债收益率在2%还是太高,因近期美国经济数据改善.

美国财政部下周将标售990亿美元两年期、五年期和七年期新债.

"债市不可能涨得太多,因下周还有新债供应."纽约Deutsche Bank Private Wealth Management董事总经理Gary Pollack表示.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-29/32 (-01/32) 0.291

五年期公债US5YT=RR 100-11/32 (-09/32) 0.927

10年期公债US10YT=RR 99-28/32 (-13/32) 2.012

30年期公债US30YT=RR 102-19/32 (-08/32) 2.992(完)

--编译 梁睿雪/李军;审校 李军/于春红

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