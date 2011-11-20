(重温稿)〔纽约汇市〕欧元回升,但欧洲央行不确定性和美国赤字辩论仍令其承压

* 周末前的空仓回补及欧洲央行干预提振欧元

* 债务危机仍令欧元后市看跌

* 美国预算赤字辩论或影响市场人气

* 最新一周,欧元空头押注规模增加

路透纽约11月18日电---投资者对押注欧元多仓仍保持谨慎态度,大西洋两岸的局势进展可能将主导风险胃纳.

欧元兑美元周五走强,因欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)可能金援规模较大的欧元区经济体,而且意大利和西班牙借贷成本回落,但市场人气已经偏空.

欧元连续第三周走低,因围绕债务危机或蚕食法国等主要欧元区国家,令欧元区解体的忧虑挥之不去.

"今天出现一些盘整,但欧元整体动能仍疲软,我们预期年底前欧元兑美元将在1.29美元附近,"Brown Brothers Harriman汇率策略师Mark McCormick表示.

"在需要如何支撑欧元整体方面,还没有清晰指引,"他说."欧洲央行仍不愿意增加购买二线国家公债规模,欧洲金融稳定机构(EFSF)也还没有完全落实."

意大利和西班牙公债收益率(殖利率)回落,此前欧洲央行出手干预稳定市场,但对两国借贷成本仍难以维系的忧虑仍存.

欧元区官员表示,有对欧洲央行向IMF提供资金救援规模更大的欧元区国家进行过讨论.同时,要求欧洲央行扩大购债规模的压力也与日俱增.

分析师表示,只有欧洲央行有足够火力可以压制信心危机在欧元区蔓延.但欧盟法律禁止该行向区内政府直接放贷,因此可能透过同IMF的安排.

"尽管撙节措施能够提振短期信心,但这不是万灵药,"McCormick表示,"欧洲的问题尖锐."

许多分析师相信抑制欧洲危机蔓延的唯一方法就是欧洲央行买入大量公债,即美国和英国央行采取的所谓"量化宽松政策".

路透访查的债市参与者预计欧洲央行将购买公债计划扩大至量化宽松政策的机率为50/50.

许多分析师表示,欧元区正在重陷衰退的边缘.这可能促使欧洲央行再度降息,这对欧元不利,因这会令较高收益货币更具吸引力.

根据路透数据,欧元兑美元EUR=尾盘升0.4%,报1.3514美元,脱离周四触及的五周低点1.3420美元.本周欧元兑美元跌约2%.

鉴于周五民主和共和两党无法就增税和削减福利达成协议,削减美国财赤的努力看来将告吹,美元下周可能因此获厌恶风险情绪带动上涨.

美国国会由12位成员组成的"超级委员会"要在周三前达成协议,以在未来10年削减至少1.2万亿美元财赤.

周四将举行的西班牙大选可能有助于在非常短期内支持欧元兑美元的升势,因支持撙节措施的反对党预计将获胜.但多数市场人士预计欧元将趋跌.

商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据显示,汇市投机商在最近一周增加美元多头至一个月最多.

"令人意外的是美元在过去几个月才涨了这麽点,不如之前的升势."纽约花旗集团旗下CitiFX汇市研究部门全球主管Steven Englander表示.

美元兑日圆JPY=EBS在电子交易平台EBS上低见76.575日圆,为日本10月31日大规模干预以来最低水准.尾盘跌0.1%,报76.86日圆.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3509 1.3459 +0.37 +0.99 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.91 76.97 -0.08 -5.22 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 103.95 103.56 +0.38 -4.31 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9173 0.9215 -0.46 -1.74 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5789 1.5750 +0.25 +1.22 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0267 1.0290 -0.22 +3.01 0.9967

澳元/美元 AUD= 0.9998 0.9993 +0.05 -2.01 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2387 1.2402 -0.12 -0.81 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8552 0.8540 +0.14 -0.23 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7554 0.7579 -0.33 -3.04 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.7883 5.8159 -0.47 -0.58 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.8276 7.8306 -0.04 +0.49 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7865 6.8000 -0.20 +1.14 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1754 9.1581 +0.19 +2.17 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 梁睿雪/李军;审校 利棣儿/母红

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