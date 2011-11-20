(重温稿)〔美国股市〕标普500指数录得两个月表现最差的一周,关注欧洲和华府

* 标普500指数录得两个月表现最差的一周

* 标普500指数明确跌至1,225点以下

* 道指收升0.2%,标普500指数基本持平,Nasdaq指数下滑0.6%

路透纽约11月18日电---美国股市周五收盘涨跌互现,本周录得两个月最差表现,今日投资者多数离场观望,等待欧美政界解决不断恶化的债务问题.

道指和标普500指数基本持稳,Nasdaq指数下滑.

周五美股缺乏方向,显示投资者对欧洲情势疲惫不堪,而不是感到释怀,欧洲仍然是投资者的最大担忧.意大利和西班牙公债收益率(殖利率)在欧洲央行买入後回落,股市从而得到支持.

在美国,投资者对两党组成的委员会能否提出降低预算和增税协议,让国会下周是否能通过的疑虑升温.

金融股周五上涨.标普金融股指数.GSPF上升0.5%.摩根士丹利(MS.N)股价小升0.6%,报14.21美元,但本周累计下挫超过13%.

市场的最大疑问是欧洲央行会否找到途径仿效美联储的做法在最後情势下担任金主.有关欧洲央行向国际货币基金组织(IMF)放贷以救助更大规模的欧元区国家的臆测升温.

道琼工业指数.DJI收高25.43点,或0.22%,报11,796.16点;标准普尔500指数.SPX微跌0.48点,或0.04%,至1,215.65点.Nasdaq指数.IXIC下跌15.49点,或0.6%,报2,572.50点.

本周,道指收跌2.9%,标普500指数收挫3.8%,Nasdaq指数回落4%.

标普500指数未能重回1,225点上方,周四该指数失守该水平後引发大量沽盘,目前因技术阻力令跌势加强.

本周市场走势的特点是欧洲情势进展未能令人释怀,因交易商担心希腊和意大利替换政府无法使其公债收益率大幅回落.

在投资者努力掌握欧债危机对美国经济造成多大的影响的同时,美国数据持续改善.

美国经济谘商会周五公布,美国10月领先指标增长0.9%,预估为增长0.6%.9月为增长0.1%(前值为增长0.2%).[ID:nCN8505355]

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量约为67亿股,低于目前日均值的80亿股.

纽约证交所涨跌股比例为约13:10,而Nasdaq市场跌涨股家数则为1,226:1,259.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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