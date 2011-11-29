版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 23:07 BJT

〔表格〕美国9月房价按月升0.9%,按年下降2.2%--FHFA

路透11月29日电---美国联邦住房金融局(FHFA)周二公布的9月房价指数如下:

11年9月 11年8月 (前值) 11年9月/10年9月

百分比变化 0.9 -0.2 -0.1 -2.2

指数 184.4 182.7 183.0 188.6 (完)

--编译 李军;审校 于春红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐