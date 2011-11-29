美国各类经济指标总览--2011/11/29

美国经济谘商会周二公布,11月美国消费者信心指数为56.0,10月消费者信心指数修正後为40.9,前值为39.8.此前路透访问的分析师预估中值显示,11月消费者信心指数料为44.0.[ID:nCN1247950]

当前值 前次值

失业率(%) 9.0(10月) 9.1(9月修正值)

非农业就业岗位(万) 增加8(10月) 增加15.8(9月修正值)

平均时薪(%) +0.2(10月) +0.3(9月修正值)

消费者物价指数(CPI)(%) -0.1(10月) +0.3(9月)

不包括食品和能源CPI(%) +0.1(10月) +0.1(9月)

实质所得(%) +0.3(10月) +0.2(9月修正值)

生产者物价指数(PPI)(%) -0.3(10月) +0.8(9月)

不包括食品和能源PPI(%) 持平(10月) +0.2(9月)

国内生产总值(GDP)(%) +2.0 +1.3

(第三季修正值) (第二季终值)

GDP平减指数(%) +2.5 +2.6

(第三季修正值) (第二季终值)

零售销售(%) +0.5(10月) +1.1(9月修正值)

国际贸易收支(亿美元)逆差431.1(9月) 逆差449.2(8月修正值)

雇佣成本(%) +0.7(第二季) +0.6(第一季)

工业生产(%) +0.7(10月) -0.1(9月修正值)

产能利用率(%) 77.8(10月) 77.3(9月修正值)

初请失业金人数(万人) 39.3 39.1

(11月19日当周) (11月12日当周修正值)

联邦预算(亿美元) 赤字984.7(10月) 赤字645.7(9月)

领先指标(%) +0.9(10月) +0.1(9月修正值)

个人所得(%) +0.4(10月) +0.1(9月修正值)

个人消费支出(PCE)物价(%) -0.1(10月) +0.2(9月修正值)

消费者信贷(亿美元) 减少95(8月) 增加119.2(7月修正值)

企业库存(%) 持平(9月) +0.4(8月修正值)

建筑支出(%) +0.2(9月) +1.6(8月修正值)

消费者信心 56.0(11月) 40.9(10月修正值)

房屋开工(万户) 62.8(10月) 63(9月修正值)

建筑许可(万户) 65.3(10月) 58.9(9月修正值)

成屋销售(万户) 497(10月) 490(9月修正值)

新屋销售(万户) 30.7(10月) 30.3(9月修正值)

工厂订单(%) 0.3(9月) 0.1(8月修正值)

耐久财(耐用品)订单(%) -0.7(10月) -1.5(9月修正值)

供应管理协会非制造业指数 52.9(10月) 53.0(9月)

供应管理协会制造业指数 50.8(10月) 51.6(9月)

趸售(批发)库存(%) -0.1(9月) +0.1(8月修正值)

进口物价(%) -0.6(10月) 持平(9月修正值)

出口物价(%) -2.1(10月) +0.4%(9月修正值)

单位劳工成本(%) -2.4 +2.8

(第三季初值) (第二季修正值)

非农业生产率(%) +3.1 -0.1

(第三季初值) (第二季修正值)

经常账(亿美元) 赤字1,180 赤字1,195.9

(第二季初值) (第一季修正值) (完)