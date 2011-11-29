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市场报道 | 2011年 11月 30日 星期三 03:17 BJT

〔美国经济〕11月会议前希望上调贴现率的仅剩堪萨斯城联储银行

路透华盛顿11月29日电---周二公布的美国联邦储备理事会(FED,美联储)会议记录显示,在11月初美联储货币政策会议前,只有堪萨斯城联邦储备银行理事要求上调贴现率.

原本也希望上调贴现率的达拉斯联储银行在9月中同其他地区联储银行一道希望保持贴现率在0.75%不变.

地区联储银行总裁表示,经济复苏进展不大,但欧洲主权债危机产生的金融动荡构成风险.

会议记录指,由于经济成长缓慢,能源和商品价格回落,多数联储银行总裁支持维持贴现率不变.(完)

--编译 李军;审校 母红

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