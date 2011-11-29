〔美国经济〕11月会议前希望上调贴现率的仅剩堪萨斯城联储银行

路透华盛顿11月29日电---周二公布的美国联邦储备理事会(FED,美联储)会议记录显示,在11月初美联储货币政策会议前,只有堪萨斯城联邦储备银行理事要求上调贴现率.

原本也希望上调贴现率的达拉斯联储银行在9月中同其他地区联储银行一道希望保持贴现率在0.75%不变.