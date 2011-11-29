〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因美元走软和股市上涨

标题新闻：法国12月出口劲升，但2016年贸易逆差仍扩大至481亿欧元
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路透芝加哥11月29日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高,因美元走软以及原油和股市上涨.
交易商表示,对欧元区债务危机能够得到解决的乐观情绪升温也对玉米期货有提振,但在惠誉警告可能下调美国评等後,投资人也较谨慎.
周二,欧元兑美元上涨,受意大利成功标售公债提振,尽管此次标售得标利率为纪录最高.
一农业气象学家周二表示,降雨和降雪将令本周美国玉米收割的最终阶段放缓,且周末前美国大平原硬红冬麦种植区预报将有更多降雨.
商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,大型投机商在截至11月22日的一周内缩减CBOT玉米的净多头仓位47,410口,至83,078口.
CBOT-3月玉米合约CH2收升7美分,报每蒲式耳6.05-1/2美元.
3月玉米期货在所有关键移动均线切入位下方交投,九日相对强弱指标(RSI)为35.
今日CBOT玉米预估成交量为441,872口.(完)
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--编译 李军;审校 于春红
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经济部公布，12月工业生产较前月下降3.0%，这远逊于路透调查分析师预估的增长0.3%，并且是2009年1月以来的最大降幅。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放