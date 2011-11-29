〔美国债市〕机构债较可比公债利差收窄,受互换利差收窄影响

IFR纽约11月29日电---美国机构债市场整体资金流动颇为不均,不可赎机构债买盘占优,但优势不明显.根据TRACE,成交额为75.04亿美元.

不可赎机构债买盘总计551宗,抛盘425宗,总计成交额21亿美元,其中交易商对交易商的成交额为12亿美元.风险市场上涨以及互换利差收窄令机构债较可比公债利差收窄1-3个基点.

同互换曲线走势一致,机构债曲线趋陡,两年期至五年期机构债利差收窄2-3个基点,七年期及更长年期机构债利差收窄约1个基点,尽管有一些月底存续期延长需求.

11月机构债指数的存续延长从最初延长的0.09年修正至延长0.10年,大于10月的0.08年,去年11月为0.06年,11月均值为0.08年.(完)

--编译 李军;审校 母红

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