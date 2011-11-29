〔加拿大汇市〕加元/美元上涨,因美国经济数据强劲及意大利公债标售利多

标题新闻：法国12月出口劲升，但2016年贸易逆差仍扩大至481亿欧元
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路透多伦多11月29日电---加元兑美元周二触及一周高位,因投资人受到意大利公债标售利多迹象以及美国消费者信心数据强劲的鼓舞.
意大利成功标售75亿欧元公债,投资人感到一些宽慰,尽管得标利率创下近8%的欧元面世以来最高.
标售扶助加元兑美元CAD=D4触及1.0259加元或0.9748美元的日高,且为逾一周最高水准.
加元兑美元CAD=D4收报1.0303加元或0.9706美元,周一收报1.0354加元或0.9658美元.
分析师和策略师警告称欧洲的问题远谈不上解决.(完)
--编译 李军;审校 于春红
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经济部公布，12月工业生产较前月下降3.0%，这远逊于路透调查分析师预估的增长0.3%，并且是2009年1月以来的最大降幅。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放