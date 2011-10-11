〔欧洲汇市〕英镑持稳,即将出炉的制造业数据将带来下跌风险

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 亚洲主权国家买盘支撑英镑/美元汇价
* 英镑周一大涨後,浮现部份获利了结
* 英国工业生产及制造业产出数据将于0830 GMT出炉
路透伦敦10月11日电---英镑兑美元周二持稳,守住上日涨势,但在英国发布制造业产出数据前,英镑看来相形脆弱;该数据料令外界更加认为英国经济前景黯淡.
英镑兑美元GBP=D4日内持平为1.5659,交易商称,英国一家清算机构代亚洲国家自1.5620左右买进英镑.
然而,在英镑周一触及1.5689,到达近两周最高位以後,市场也浮现获利了结卖兴.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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