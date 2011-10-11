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市场报道 | 2011年 10月 11日 星期二 16:25 BJT

〔欧洲汇市〕英镑持稳,即将出炉的制造业数据将带来下跌风险

* 亚洲主权国家买盘支撑英镑/美元汇价

* 英镑周一大涨後,浮现部份获利了结

* 英国工业生产及制造业产出数据将于0830 GMT出炉

路透伦敦10月11日电---英镑兑美元周二持稳,守住上日涨势,但在英国发布制造业产出数据前,英镑看来相形脆弱;该数据料令外界更加认为英国经济前景黯淡.

英镑兑美元GBP=D4日内持平为1.5659,交易商称,英国一家清算机构代亚洲国家自1.5620左右买进英镑.

然而,在英镑周一触及1.5689,到达近两周最高位以後,市场也浮现获利了结卖兴.

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