〔日本热股〕奥林巴斯股价大跌11%,有报导称检方将侦讯前高阶主管

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月18日电---受到丑闻打击的奥林巴斯(7733.T)周五午後盘初扩大跌势,一度重挫11%,此前共同社报导指出,日本检方最快将在本周末侦讯前社长菊川刚以及两名高管,以了解其在丑闻中扮演的角色.
纽约时报周五稍早报导指出,日本官方正就明显的49亿美元帐务漏洞进行调查,同时也朝其与组织犯罪的潜在关连性进行研究.(完)
--编译 张明钧;审校 侯向明
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。