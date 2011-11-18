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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 12:08 BJT

〔日本热股〕奥林巴斯股价大跌11%,有报导称检方将侦讯前高阶主管

路透东京11月18日电---受到丑闻打击的奥林巴斯(7733.T)周五午後盘初扩大跌势,一度重挫11%,此前共同社报导指出,日本检方最快将在本周末侦讯前社长菊川刚以及两名高管,以了解其在丑闻中扮演的角色.

纽约时报周五稍早报导指出,日本官方正就明显的49亿美元帐务漏洞进行调查,同时也朝其与组织犯罪的潜在关连性进行研究.(完)

--编译 张明钧;审校 侯向明

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