〔企业并购〕澳洲政府有条件批准SABMiller收购富仕达酿酒集团

路透堪培拉11月25日电---澳洲政府周五依据外资收购法批准SABMillerSAB.L以115亿澳元(112亿美元)收购富仕达酿酒集团FGL.AX,但此一批准有附加条件,要求该公司保留在澳洲的酿酒事业.

"SABMiller已经同意做出多项承诺,承认富仕达对我国经济及社会的重要性,并支持澳洲的就业市场.我在做出批准决定时已经把这些承诺纳入考量."澳洲国库部长斯万在一份声明稿中指出.

SABMiller的主要承诺包括,在所有权归属于SABMiller的前提下,富仕达业务的经营管理仍留在澳洲,同时SABMiller不会将富仕达现有的酿酒工厂移至海外以生产啤酒供澳洲国内消费.

SABMiller则表示,鉴于富仕达的业务侧重于本地市场,收购时所做的承诺与其对该事业的计画相符.

该公司表示,政府批准此案,已经在富仕达股东会12月1日表决前扫除了最後的监管障碍.(完)