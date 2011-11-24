〔企业并购〕澳洲政府有条件批准SABMiller收购富仕达酿酒集团

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透堪培拉11月25日电---澳洲政府周五依据外资收购法批准SABMillerSAB.L以115亿澳元(112亿美元)收购富仕达酿酒集团FGL.AX,但此一批准有附加条件,要求该公司保留在澳洲的酿酒事业.
"SABMiller已经同意做出多项承诺,承认富仕达对我国经济及社会的重要性,并支持澳洲的就业市场.我在做出批准决定时已经把这些承诺纳入考量."澳洲国库部长斯万在一份声明稿中指出.
SABMiller的主要承诺包括,在所有权归属于SABMiller的前提下,富仕达业务的经营管理仍留在澳洲,同时SABMiller不会将富仕达现有的酿酒工厂移至海外以生产啤酒供澳洲国内消费.
SABMiller则表示,鉴于富仕达的业务侧重于本地市场,收购时所做的承诺与其对该事业的计画相符.
该公司表示,政府批准此案,已经在富仕达股东会12月1日表决前扫除了最後的监管障碍.(完)
--编译 张明钧;审校 郑茵
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。