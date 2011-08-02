〔新闻稿〕标准普尔将台塑集团六家受评公司评等展望调为负向

(以下为标准普尔在台湾转投资的中华信用评等公司8月2日发布的新闻稿)

评等行动

中华信用评等公司（中华信评）今天将台塑集团四家核心成员：台湾塑胶工业股份有限公司（台塑）、南亚塑胶工业股份有限公司（南亚塑胶）、台湾化学纤维股份有限公司（台化）与台塑石化股份有限公司（台塑石化），以及台塑集团旗下的独立电厂麦寮汽电股份有限公司（麦寮汽电），与印刷电路板厂――南亚电路板股份有限公司（南亚电路板）的长期企业信用评等之评等展望由「稳定」调为「负向」。同时，中华信评并确认前述各受评公司的长期企业信用评等等级为「twAA-」，短期企业信用评等等级为「twA-1+」，另外，台塑集团目前流通在外之公司债的债务发行评等等级为「twAA-」。

评等理由

台塑集团四家核心公司的评等展望调整系反映：中华信评认为，在政府要求台塑集团必须进一步停工关厂全面进行安全检测之下，该集团四家核心公司未来二至三季的获利率表现与现金流量保障倍数势将出现明显转弱的情况。同时，中华信评认为，已经升高的政府监理风险以及日益升高的环保压力，已更为加重了台塑集团主要生产设施集中在麦寮六轻厂区的高资产集中风险。中华信评是在行政院于2011年7月31日针对六轻于上周当中接连发生两起火灾後，要求台塑六轻必须停工关厂进行全面安全检测後，做了上述评等展望的调整。

虽然目前为止关厂的规模与日程安排还不清楚，然而就政府的提案内容来看，中华信评认为，停工检测势将对台塑集团2011年下半年，甚至2012年的营收造成明显的冲击，而且关厂的冲击对该集团营业利益的冲击可能更为重大。中华信评认为，台塑集团将会尽全力完成安全方面的改善工作，但六轻何时能恢复正常营运目前并无任何时间表。中华信评认为，如果台塑集团能在2012年年底之前全面恢复六轻正常营运，则该集团2012年来自本业之现金流量对借款比可能会降低至25%左右；该水准将是其目前评等等级所能允当的最低限度。

麦寮六轻厂对台塑集团2010年营收的贡献比重超过70%。因此，麦寮六轻厂区的运作若发生任何明显中断的情况，势将严重影响该集团的营运绩效表现与现金流量。另外，中华信评认为，为在恶劣天候与自然环境中维持高度营运安全性与达到高度环保要求的相关新增成本，亦可能会微幅削弱该集团的成本竞争力。

麦寮气电及南亚电路板（目前评等等级均与其母公司相同）评等展望的调整，系因中华信评认为台塑集团对于该两家公司拥有完权主导权，故其评等会受到母公司评等等级的限制。

台塑集团的评等获确认，持续反映该集团显着的规模经济与高度垂直整合的生产流程、在台湾双头寡占的石油炼制及油品销售市场上居第二大的地位、以及在台湾石化产业中强健的市场地位。几项抵销台塑集团四家核心公司前述评等优势的因素则包括：具产品标准化特性之炼油及石化产业的价格波动风险；对高风险事业的投资，其中包括该集团跨足DRAM（动态随机存取记忆体）事业，以及计划在越南兴建一贯作业炼钢厂等、及其面临的资产集中性风险。

流动性

六家台塑集团公司的短期企业信用评等等级为「twA-1+」。尽管预期台塑集团的获利能力与现金流量可能下滑，但中华信评认为，台塑集团四家核心公司目前的流动性强健，足以支应其未来两年的支出所需。中华信评对台塑集团四家核心公司流动性结构的看法，包括以下几点：

中华信评预期，台塑集团四家核心公司未来12个月的流动性来源（包括现金、流动性金融资产与来自本业之现金流量），应在其流动性用途（包括资本支出、现金股利、营运资金需求与偿还到期借款）的1.5倍以上，且在未来的12至24个月期间，应可维持在1倍以上。

中华信评认为，台塑集团四家核心公司应能在毋需进行再融资下，自行吸收发生机率小但重大不利事件的冲击。

中华信评预期，台塑集团四家核心公司的流动性来源应能持续支应其流动性用途所需而有余，甚至在EBITDA下滑逾30%时亦然。

台塑集团四家核心公司与银行间的往来关系稳健，且其向国内债券市场筹资的管道通畅，此皆可为其良好的流动性与财务弹性提供支撑。此外，该集团四家核心公司未来五年即将到期之债务分布颇为平均。

评等展望

「负向」的评等展望系反映：中华信评预期，台塑集团公司的获利能力与现金流量，将受到停工以及在未来三至四季内，为提升其麦寮厂区设施的安全措施而产生之相关成本的影响而明显遭削弱。此外，已经升高的政府监理风险以及逐渐提高的环保压力，则可能在未来一至二年内略为降低该集团的成本竞争力。

若中华信评判观察到以下状况，则可能调降台塑集团公司的评等：（1）台塑集团未能符合安全标准以重新启用厂房设施；（2）台塑集团的竞争力明显恶化，造成其营运绩效持续偏弱，并维持一段相当长的时间；或（3）市场状况明显转差，导致该集团未能将其以合并基础计算的来自本业之现金流量对总借款比维持在25%以上，或以合并基础计算的总借款对资本比升高至45%以上，并维持一段相当长的时间。

反之，若台塑集团能成功改善其安全措施，并及时达到恢复其麦寮厂房设施正常运作的标准，同时继续维持其成本竞争地位，则其评等展望可能被调回为「稳定」。(完)