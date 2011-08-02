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亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 07:17 BJT

《日本重要政经日程》--8月3日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月3日

0300 - 每周石油库存

公司面

0230 - Yamaha Motor Corp(7272.T)第二季度财报

0600 - 铃木汽车(7269.T)第一季度财报

0700 - 五十铃汽车(7202.T)第一季度财报

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 张若琪

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