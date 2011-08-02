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宏观经济 | 2011年 8月 3日 星期三 07:40 BJT

《美国重要政经日程》--8月3日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 农业部公布一周全球稻米价格.

1300 - 财政部公布季度再融资数据.

1300 - 财政部宣布标售三年期、10年期、30年期公债.

1400 - 商务部公布6月工厂订单.

1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存及产出数据.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪; 审校 杜明霞

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