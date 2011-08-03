《台湾报摘》--工商时报8月3日

* 头版头条:

--日商索尼(SONY)(6758.T)计画重整电视部门.市场认为,台湾鸿海(2317.TW)将成为索尼最大的电视代工组装厂,同时,对于奇美(3481.TW)的电视面板产能去化,大有助益.

* 其他:

--据了解,金融监督管理委员会主委陈裕璋本周一向总统马英九报告两岸金融业务往来办法的松绑内容,国安高层与府院原则同意,台资银行登陆将一律改采本地母行模式,不必绕道香港等第三地银行;且登陆经营业务三选二(分行、子行、参股选二)也可望正式松绑.

--最近韩国、日本、大陆及印度等地低价钢品,以每公吨低于100至200美元偏低价格叩关抢单,已造成台湾钢品价格严重受创,台湾中钢(2002.TW)昨日正式宣战,考虑向财政部提出反倾销控诉.

--由于对苹果(AAPL.O)供货比例提升,胜华科技2384.TW7月营收大幅跃升16.39%、达到85.61亿台币,第三季营收季增率上看20%,触控双雄订单竞争更趋白热化.一般预估TPK宸鸿(3673.TW)7月营收和6月116.27亿台币相当,本季营收季增率估约10%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.