《台湾报摘》--工商时报8月3日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--日商索尼(SONY)(6758.T)计画重整电视部门.市场认为,台湾鸿海(2317.TW)将成为索尼最大的电视代工组装厂,同时,对于奇美(3481.TW)的电视面板产能去化,大有助益.
* 其他:
--据了解,金融监督管理委员会主委陈裕璋本周一向总统马英九报告两岸金融业务往来办法的松绑内容,国安高层与府院原则同意,台资银行登陆将一律改采本地母行模式,不必绕道香港等第三地银行;且登陆经营业务三选二(分行、子行、参股选二)也可望正式松绑.
--最近韩国、日本、大陆及印度等地低价钢品,以每公吨低于100至200美元偏低价格叩关抢单,已造成台湾钢品价格严重受创,台湾中钢(2002.TW)昨日正式宣战,考虑向财政部提出反倾销控诉.
--由于对苹果(AAPL.O)供货比例提升,胜华科技2384.TW7月营收大幅跃升16.39%、达到85.61亿台币,第三季营收季增率上看20%,触控双雄订单竞争更趋白热化.一般预估TPK宸鸿(3673.TW)7月营收和6月116.27亿台币相当,本季营收季增率估约10%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。