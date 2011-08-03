《台湾报摘》--经济日报8月3日

* 头版头条:

--台湾英业达(2356.TW)集团会长叶国一持续加码房地产市场,将携手上海汤臣集团、上市建商宝徕建设(1805.TW)等公司,在新北市新店的大台北华城推出别墅建案,总销金额超过100亿台币.

* 其他:

--华南金控(2880.TW)宣布子公司华南银行在中国大陆布局将采五路并进,包括设立支行、第二家分行、与陆银签署合作备忘录(MOU)、参股大陆二、三线城市银行,以及在台湾设立租赁子公司,布局大中华市场.

--鸿海(2317.TW)集团向台中市政府提出"智动化创新园区"投资计划,将分期规划兴建工具机、自动化设备、机器人及太阳能厂,初估总投资额近千亿台币,未来产值也将超过千亿,显示鸿海全力打造自动化设备生产王国.

--中国大陆爆发美元荒,台商转向台湾本地银行OBU(国际金融业务分行)搬美元救急,推升6月底OBU资产总额、外币放款馀额,双双缔造历史新高纪录.

--中央银行官员指出,OBU办理人民币业务,并无涉及台币与人民币间的清算问题,不须再经央行审查,只要取得金管会核准後,即可开办人民币业务.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.