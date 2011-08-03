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亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 08:42 BJT

〔全球金市〕金价再创新高,全球经济脆弱促使投资人寻求避险

路透新加坡8月2日电---金价周三大涨至纪录新高,因投资者面对脆弱的全球经济以及金融市场对意大利不断加重的压力,而寻求避险.

现货金XAU=在亚洲盘初升至纪录高位1,661.14美元,自7月13日以来第九度创新高.0009GMT,现货金报1,652.69美元,下跌0.4%.

美国期金GCcv1上涨0.7%,报1,655.3美元.

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