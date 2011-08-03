〔全球金市〕金价再创新高,全球经济脆弱促使投资人寻求避险

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月2日电---金价周三大涨至纪录新高,因投资者面对脆弱的全球经济以及金融市场对意大利不断加重的压力,而寻求避险.
现货金XAU=在亚洲盘初升至纪录高位1,661.14美元,自7月13日以来第九度创新高.0009GMT,现货金报1,652.69美元,下跌0.4%.
美国期金GCcv1上涨0.7%,报1,655.3美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。