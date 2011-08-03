〔两岸金融〕总统府原则同意台湾金融业登陆松绑限制--报导

路透台北8月3日电---台湾工商时报周三报导称,总统府原则同意,解除台湾银行业者赴大陆经营业务三选二的等限制,行政院近日可望正式核定,两岸金融业务往来将大幅松绑.

报导指出,金管会周一已向总统府两岸国安小组简报松绑"两岸金融业务往来办法"内容,原则上国安单位对松绑金融业登陆的限制,没有意见,可望加速政院核定的脚步.

报导称,一旦核定,未来台资银行登陆将一律改采国内母行模式,不必绕道香港等第三地.此外,在总额控管不变下,金控或银行参股陆银将不限一家、取消需设两家分行才能设立子行的规定.

此外,将取消登陆经营业务三选二(分行、子行、参股选二)的规定、中国分行放款馀额上限从两倍提高到三倍,并计入母行营运资金等.

两岸在2009年底签下金融监理备忘录(MOU)後,去年3月台湾公布两岸投资细节法规--两岸金融三法,正式开放相互设点.然而,政府初期采取相对保守的开放脚步,诸如陆资参股本地银行或金控等并不在开放之列.

金管会官员在4月曾向路透表示,正在审视两岸金融三法中的规定,业者希望能够松绑有关赴大陆投资只能在"分行、子行、参股"三选二的规定,主管机关也倾向取消.[ID:nCT0432435]

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