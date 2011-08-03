《台湾重要政经日程》--8月3日-10月10日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
==================今日重要政经消息======================
8/3 (三)
--09:30 经济部召开"大型石化联合督导会报"会议及会後记者会
--14:00 联电(2303.TW)二季度专业投资人说明会.
--14:00 中华两岸商机促进会"两岸楼市竞合论坛".
==================近期重要政经消息======================
8/4 (四)
--奇美电(3481.TW)二季度专业投资人说明会.
8/5 (五)
*--台湾央行竞标364天期定期存单,金额为1,000亿台币.
--16:00 主计处公布7月消费者物价指数(CPI)年增率,6月为1.93%.
--16:10 央行公布7月底外汇存底金额,6月底为4,003.26亿美元.
8/8 (一)
--16:00 财政部公布7月进出口数据,6月出口年增率10.8%,进口年增率12.5%.
8/10 (三)
--12:20 央行标售273天期国库券,金额300亿台币.
8/17 (三)
--12:20 央行标售30年100/8期公债,金额300亿台币.
8/18 (四)
--17:00 主计处公布第二季国内生产总值(GDP),初估值为成长4.88%.
8/19 (五)
--16:00 经济部公布7月外销订单,6月年增率为9.18%.
--16:10 中央银行公布第二季国际收支.第一季经常帐顺差107.5亿美元.
8/22 (一)
--16:00 主计处公布7月经季节调整失业率,6月季调失业率为4.40%.
8/23 (二)
--16:00 经济部公布7月工业生产指数,6月年增率为3.61%.
8/25 (四)
--16:10 央行公布7月M2货币总计数年增率,上月年增率为5.99%.
8/26 (五)
--16:00 经建会公布7月领先指标月增率,6月月增0.2%.
9/8 (四)
--12:20 央行标售91天期国库券,金额350亿台币.
9/12 (一)
--台湾金融市场因中秋节休市一天.
9/27 (二)
--12:20 央行标售10年100/9期公债,金额350亿台币.
10/10 (一)
--台湾金融市场因国庆日休市一天.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 张雅菁; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。