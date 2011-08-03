〔全球油料作物〕全球大豆库存超预期,供应保持充裕--油世界

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透汉堡8月2日电---总部位于汉堡的油籽行业刊物油世界周二表示,全球大豆库存远超出预估,如果作物能免受重大天灾损害的话,在即将到来的2011/12年度大豆供应将保持充足.
"截至2011年9月1日,全球大豆库存料将达到新高水平7,450万吨,远高于原先预估的较去年同期增加860万吨,"油世界称.
油世界说,2011/12年度全球大豆预估产量为2.6632亿吨,加上这些库存之後将令2011/12年度的大豆供应达3.4082亿吨.
这将超过预估的全球大豆消耗量2.688亿吨,包括2.349亿吨的压榨需求.
油世界并称,2011/12年度的消费量可能将高过产量,因此全球2012年9月大豆库存可能会降至7,200万吨.
油世界预计,截至2011年9月的库存料将由四个南美洲主要出口国家所拥有,也就是阿根廷、巴西、巴拉圭、乌拉圭.
油世界说,这是因为巴西2011年初收成创纪录,加上中国暂时减缓大豆进口.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。
“市场或许走高并试图上探近期高位，因东南亚产胶国即将迎来落叶季，”他说道，并称如果合约不能持守在300日圆水准上方，市场或许遭遇沉重卖压。